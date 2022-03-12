Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Австралийцев предупреждают о нашествии ядовитых пауков

12.3.2022 19:05

Фото: roaring.earth



Власти двух австралийских штатов — Нового Южного Уэльса и Квинсленда предупредили местное население о возросшем риске проникновения в дома cиднейских ядовитых пауков.



Речь идет о лейкопаутинном пауке, который считается одним из наиболее агрессивных членистоногих в мире.



Самый ядовитый паук в Австралии, обитающий лишь на территории Нового Южного Уэльса, является вторым по ядовитости на планете, подчеркивают специалисты. Из-за наводнения, которое продолжается в двух штатах страны, экстренные службы стали чаще фиксировать случаи нападения таких пауков на людей, передает ТК Nine News.



По словам зоологов, когда уровень воды в регионе стал выше на несколько дециметров, членистоногие начали искать убежище в домах местных жителей. За помощью уже обратились несколько жителей Сиднея и Ньюкасла, которых укусили пауки.



Населению рекомендовано тщательно осматривать дома на возможное наличие паутины. Кроме того, местные власти приняли меры по увеличению запасов противоядия. Граждан в случае укуса призывают сразу же обращаться за помощью к специалистам, т.к. яд сиднейского лейкопоутинного паука смертельно опасен для человека.



Автор: Злата Богатова

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