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Австралийцев предупреждают о нашествии ядовитых пауков
12.3.2022 19:05
Фото: roaring.earth
Власти двух австралийских штатов — Нового Южного Уэльса и Квинсленда предупредили местное население о возросшем риске проникновения в дома cиднейских ядовитых пауков.
Речь идет о лейкопаутинном пауке, который считается одним из наиболее агрессивных членистоногих в мире.
Самый ядовитый паук в Австралии, обитающий лишь на территории Нового Южного Уэльса, является вторым по ядовитости на планете, подчеркивают специалисты. Из-за наводнения, которое продолжается в двух штатах страны, экстренные службы стали чаще фиксировать случаи нападения таких пауков на людей, передает ТК Nine News.
По словам зоологов, когда уровень воды в регионе стал выше на несколько дециметров, членистоногие начали искать убежище в домах местных жителей. За помощью уже обратились несколько жителей Сиднея и Ньюкасла, которых укусили пауки.
Населению рекомендовано тщательно осматривать дома на возможное наличие паутины. Кроме того, местные власти приняли меры по увеличению запасов противоядия. Граждан в случае укуса призывают сразу же обращаться за помощью к специалистам, т.к. яд сиднейского лейкопоутинного паука смертельно опасен для человека.
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