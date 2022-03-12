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Жители Мадагаскара провели митинг в поддержку России
12.3.2022 18:38
Фото: wikiway.com
Состоявшийся в Антананариву митинг в поддержку России собрал около двухсот человек, передает РИА Новости.
Жители Мадагаскара решили выразить солидарность с РФ, которой пришлось столкнуться с масштабными санкционными ограничениями.
Акция в поддержку России, которой страны Запада объявили санкции из-за проведения спецоперации на территории Украины, прошла в столице этого островного государства - Антананариву. Порядка двухсот мадагаскарцев откликнулись на призыв местных активистов, которые разделяют мнение властей РФ. Мероприятие состоялось около российской дипмиссии, отмечается в сообщении.
Планы НАТО включить Украину в число своих членов противоречат международным договоренностям, заявили участники акции. Кроме того, мадагаскарцы отреагировали на сообщения о биологическом оружии, разработка которого велась на территории Украины под руководством Соединенных Штатов.
Как подчеркнули организаторы акции, странам Запада не стоило игнорировать интересов Москвы в сфере безопасности. Жители Мадагаскара полагают, что власти России, которая в прошлом никогда не являлась колонизатором, проводят правильную политику.
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