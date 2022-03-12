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Замглавы «Аэрофлота» уволился и покинул Россию
12.3.2022 15:12
Фото: fontanka.ru
Замгендиректора "Аэрофлота" по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов уволился из компании и покинул Россию, сообщает агентство "Интерфакс".
До работы в авиакомпании Панов трудился в международной консалтинговой компании Bain & Company, а также был редактором отдела "Финансы" газеты "Ведомости" и заместителем главного редактора сайта издания.
О своем отъезде из РФ Андрей Панов рассказал в Facebook, отмечает агентство. Теперь уже бывший представитель замгендиректора "Аэрофлота" также сообщил о своем увольнении и пояснил, что "старая жизнь закончилась".
Панов работал в авиакомпании с 2018 года, а до того в течение восьми лет трудился в Bain & Company и являлся сотрудником газеты "Ведомости".
На прошлой неделе представители компании "Аэрофлот" опровергли появившиеся в прессе сообщения об отставке и отъезде за пределы РФ генерального директора Михаила Полубояринова. Подчеркивалось, что он продолжает работать в прежнем качестве, находясь в Москве. До того "Коммерсантъ" сообщил, что глава "Аэрофлота" уволился вскоре после того, как было принято решение об изъятии иностранных лайнеров у российских перевозчиков. Отмечалось, что Полубояринов мог выехать за пределы России и перестал выходить на связь.
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