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США запретят импорт российских водки и алмазов
19:14
Фото: mabiab.com
Руководство Соединенных Штатов намерено запретить импорт российских водки, морепродуктов и алмазов, заявил американский президент Джо Байден.
Политик говорил об этом, выступая сегодня в Белом доме с краткой речью по ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.
В рамках мер, которые страны Запада продолжают предпринимать в отношении России в связи с ситуацией на Украине, Соединенные Штаты запрещают импорт спиртных напитков, морепродуктов и непромышленных алмазов. Американский президент намерен подписать соответствующий указ в самое ближайшее время.
По мнению официального Вашингтона, из-за таких шагов РФ может лишиться доходов от экспорта на сумму более $1 млрд, пояснили позднее в пресс-службе Белого дома.
Ранее Байден запретил импортировать в США нефть и газ из России. В минувший вторник, 8 марта, американский лидер выступил с соответствующим заявлением во время встречи с представителями СМИ.
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