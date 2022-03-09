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США запретят импорт российских водки и алмазов


19:14
США запретят импорт российских водки и алмазовФото: mabiab.com

Руководство Соединенных Штатов намерено запретить импорт российских водки, морепродуктов и алмазов, заявил американский президент Джо Байден.

Политик говорил об этом, выступая сегодня в Белом доме с краткой речью по ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.

В рамках мер, которые страны Запада продолжают предпринимать в отношении России в связи с ситуацией на Украине, Соединенные Штаты запрещают импорт спиртных напитков, морепродуктов и непромышленных алмазов. Американский президент намерен подписать соответствующий указ в самое ближайшее время.

По мнению официального Вашингтона, из-за таких шагов РФ может лишиться доходов от экспорта на сумму более $1 млрд, пояснили позднее в пресс-службе Белого дома.

Ранее Байден запретил импортировать в США нефть и газ из России. В минувший вторник, 8 марта, американский лидер выступил с соответствующим заявлением во время встречи с представителями СМИ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 218

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