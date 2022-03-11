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В Кишиневе выступили за перенос переговоров по Приднестровью
11.3.2022 18:05
Фото: eadaily.com
Запланированные на май этого года переговоры по приднестровскому урегулированию, которые должны были проводиться в формате "5+2", скорее всего, не будут организованы.
С таким заявлением выступил вице-премьер Молдавии Олег Серебрян.
В эфире телевизионного канала TVR представитель официального Кишинева пояснил, что власти Молдавии не могут оставить без внимания спецоперацию по денацификации Украины и защите республик Донбасса, которую сейчас проводит РФ.
По словам Олега Серебряна, в период с конца февраля "были нарушены планы на первую половину года" в двусторонних отношениях с Приднестровьем. Поэтому вряд ли состоятся запланированные на май переговоры. Вице-премьер Молдавии также отметил, что на взаимодействие с Тирасполем будет оказывать влияние ситуация на Украине.
Отвечая на вопросы журналистов, Серебрян также заявил об отсутствии рисков втягивания Молдавии в конфликт и подчеркнул, что Кишинев сохраняет нейтральную позицию в этом вопросе.
Ранее продолжение работы в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от Соединенных Штатов и Евросоюза) прокомментировал глава непризнанного государства Вадим Красносельский. По его словам, возобновление переговоров зависит от Кишинева. При этом молдавские власти уже два раза переносили обсуждения, потому что были нарушены предыдущие договоренности.
Напомним, на прошлой неделе президент Молдавии Майя Санду выступила с критикой в адрес сограждан, которые публиковали в социальных сетях жалобы на поведение беженцев с Украины.
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