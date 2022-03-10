Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Meta снимает запрет на призывы к насилию против российских военных

06:35

Фото: jindatheme.com



Американская компания Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, объявила о временном снятии запрета на призывы к насилию в отношении российских военных, передает ТАСС.



Решение было принято в связи с событиями, которые сейчас разворачиваются на территории Украины.



Администрация Meta в свете последних событий на Украине приняла решение на время снять запрет на призывы к насилию против российских военных. Изменения, распространяющиеся на соцсети Facebook и Instagram, не подразумевают подобных публикаций в отношении гражданского населения России, отметил пресс-секретарь компании Энди Стоун.



Как стало известно, разрешением могут воспользоваться не только пользователи, проживающие в России и Украине. Аналогичные действия теперь могут осуществлять жители Азербайджана, Армении, Венгрии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Эстонии.



Напомним, неделю назад Роскомнадзор информировал о решении блокировать соцсеть Facebook на территории РФ. Меры предпринимались как ответ на ограничение доступа к страницам ряда российских СМИ, разъясняли в российском ведомстве.



По данным РКН, за период с октября 2020 года российскими властями было зафиксировано не менее двадцати шести случаев, когда со стороны администрации Facebook подвергались некой дискриминации различные отечественные средства массовой информации и интернет-порталы. В частности, речь шла об аккаунтах РИА Новости, канала "Звезда", сайтов "Лента.ру" и "Газета.ру".



Автор: Злата Богатова

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