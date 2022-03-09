Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Правительство РФ запретило вывозить из страны больше 200 видов товаров

15:02

Фото: delovoysaratov.ru



Российское правительство установило перечень товаров и оборудования, ранее ввезенных в РФ из-за рубежа, которые запрещается вывозить за границу вплоть до конца текущего года, передают СМИ со ссылкой на пресс-службу кабмина.



В утвержденный список включено различное технологическое, медицинское и телекоммуникационное оборудование, средства транспорта и сельскохозяйственная техника, некоторые виды электрической аппаратуры.



Установленный правительством список включает в себя в общей сложности свыше двухсот наименований. Речь, в частности, идет о железнодорожных вагонах и локомотивах, оборудовании, которое предназначено для обработки камня и металла, мониторах и проекторах, турбинах и контейнерах. Исключением при вывозе указанных позиций могут стать лишь страны, которые входят в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Абхазия и Южная Осетия, отмечается в официальном сообщении. В отношении этих государств будет действовать разрешительный порядок вывоза, его правительство утвердит отдельно.



Напомним, в минувший вторник, 8 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в сфере внешней экономики в целях обеспечения безопасности РФ. С документом можно ознакомиться на официальном портале правовой информации. Указ предусматривает запрет на ввоз или вывоз из России некоторой продукции или сырья в соответствии с перечнями, которые определяет российское правительство, и имеющимися ограничениями.



Документ был оформлен в дополнение к мерам, которые ранее уже были введены указами от 28 февраля и 1 марта, соответственно об использовании экономических мер из-за недружественных действий Соединенных Штатов и примкнувших к ним стран и организаций, а также необходимости обеспечить финансовую стабильность РФ".



За день до этого российское правительство утвердило список государств и территорий, власти которых совершают недружественные действия в отношении РФ, ее граждан и организаций. В этот перечень входят Соединенные Штаты и Канада, Великобритания и страны Евросоюза, а также ряд других. Государства, вошедшие в список, объявили или присоединились к антироссийским санкциям, которые за рубежом ввели из-за масштабной специальной военной операции ВС РФ на территории Украины.





Автор: Злата Богатова

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