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Кабмин РФ утвердил перечень недружественных стран и территорий


16:00
Кабмин РФ утвердил перечень недружественных стран и территорийФото: kbpravda.ru

Российское правительство утвердило список государств и территорий, власти которых совершают недружественные действия в отношении РФ, ее граждан и организаций.

В этот перечень входят Соединенные Штаты и Канада, Великобритания и страны Евросоюза, а также ряд других, передает ТАСС.

В списке, который утвержден правительством РФ, можно увидеть Украину, Норвегию, Швейцарию, Южную Корею, Японию, Австралию и Новую Зеландию, Сингапур и Тайвань (входит в состав Китая, с 1949 года управление регионом осуществляет собственная администрация).

Государства, вошедшие в перечень, объявили или присоединились к антироссийским санкциям, которые за рубежом ввели из-за масштабной специальной военной операции ВС РФ на территории Украины.

Правительство утвердило этот список в рамках президентского указа от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Согласно этому документу бизнесу разрешается рассчитываться с зарубежными кредиторами в российской валюте. Глава РФ ввел особый порядок выплат в отношении кредиторов из стран, объявивших или присоединившихся в ограничениям.

Как отмечал ранее Bloomberg, указ призван способствовать снижению риска дефолтов по облигациям, которые предстоит погашать в ближайшее время "Газпрому", "Роснефти" и ряду других отечественных корпораций. С содержанием документа, который подписал президент Владимир Путин, можно ознакомиться на официальном сайте Кремля.

Автор: Злата Богатова

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