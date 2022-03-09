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Лондон объявил санкции против Абрамовича, Сечина и Миллера
14:02
Фото: sevastopol.su
Власти Великобритании сегодня расширили круг лиц, на которых распространятся антироссийские санкции, передает ТАСС.
В черный список внесли еще семерых россиян.
Как стало известно, в перечень лиц, которые оказались под действием британских санкций, включили гендиректора "Роснефти" Игоря Сечина, главу "Газпрома" Алексея Миллера, главу банка ВТБ Андрея Костина, председателя совета директоров банка "Россия" Дмитрия Лебедева, главу "Транснефти" Николая Токарева и предпринимателей Романа Абрамовича и Олега Дерипаску.
Внесенным в этот список россиянам запрещается въезд в Соединенное Королевство, они не могут осуществлять сделки с британскими физическими и юридическими лицами, а их активы в стране будут заморожены.
Кроме того, принадлежащие указанным россиянам самолеты могут быть изъяты британскими властями, если они будут замечены на территории королевства. Это произойдет, даже если на борту не будет владельца воздушного судна.
По мнению экспертов, случившееся может значительно затруднить для Абрамовича процесс продажи принадлежащего ему лондонского футбольного клуба "Челси" (Chelsea F. С.). Не так давно российский бизнесмен объявил, что передает контроль над ФК попечительскому благотворительному фонду.
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