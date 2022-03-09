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Adidas приостанавливает работу магазинов в России


07:00
Adidas приостанавливает работу магазинов в РоссииФото: malls.com

Руководство компании Adidas приняло решение на время приостановить работу своего сайта и приложения на территории РФ.

Как указано в сообщении на русскоязычном портале организации, действующие в России розничные магазины будут закрыты 14 марта.

Представители компании пояснили, что проживающие в РФ пользователи имеют возможность просматривать товары, представленные на сайте и в приложении. Однако оформить заказ и приобрести понравившиеся вещи не получится.

В течение последних дней о приостановлении деятельности в России объявили в ряде компаний, специализирующихся на модной индустрии, включая H&M, Asos и испанскую Inditex, которая управляет брендами Zara Home, Bershka, Massimo Dutti и других.

Ранее в Доме моды Валентина Юдашкина прокомментировали отмену показа его дефиле в Париже в рамках Недели моды. Представители российского художника-модельера в беседе с РИА Новости связали это с давлением украинских СМИ на Федерацию моды. Как пояснили в Доме моды, представителю бренда Valentin Yudashkin во Франции позвонил глава международной организации Ральф Толедано и сообщил, что вынужден исключить Валентина Юдашкина из состава участников очередной Недели моды.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 226

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