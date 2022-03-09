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Поклонники One Direction выпрашивают фигуры артистов у Музея мадам Тюссо
9.3.2022 19:42
Фото: livejournal.com
Фанаты музыкального коллектива One Direction просят у руководства Музея мадам Тюссо в Лондоне восковые фигуры участников группы, пишет The Sun.
Обращения начали поступать, когда персонажей убрали из экспозиции.
Поклонники творчества группы просят музей отдать им фигуры артистов. Один из преданных фанатов выразил готовность выкупить все пять восковых копий, а потом на частном самолете вывезти в Австралию. Какую сумму предложил преданный меломан, пока не уточнялось.
Англо-ирландский бой-бэнд One Direction появился в британской столице в 2010 году, в состав коллектива тогда входили Гарри Стайлз, Луи Томлинсон, Лиам Пейн и Найл Хоран. Вплоть до весны 2015 года членом группы также являлся Зейн Малик.
Всемирная известность пришла к One Direction после релиза дебютного альбома Up All Night, представленного публике в начале 2012 года. Сингл What Makes You Beautiful взлетел тогда на вершины мировых чартов. Альбом стал лидером американского национального чарта Billboard 200.
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