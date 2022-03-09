|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Heineken отказался от получения финансовой выгоды в РФ
9.3.2022 15:15
Фото: vk.com
Нидерландская пивоваренная компания Heineken намерена отказаться от финансовой выгоды, связанной с деятельностью подразделения в РФ.
Руководство концерна приняло это решение из-за с масштабной спецоперации, которую российские военные в настоящее время проводят на территории Украины, передает ИА REGNUM.
Как рассказали в пресс-службе компании в России, концерн Heineken отказывается от денежных средств, роялти и дивидендов, связанных с деятельностью подразделения в РФ. Руководство концерна также приняло решение о приостановлении производства и реализации пива под своим брендом в российских торговых сетях.
При этом все предприятия, как и операционные и коммерческие подразделения концерна продолжат действовать в обычном режиме, указано в сообщении. В компании подчеркнули, что намерены сохранить обширный портфель брендов пива и сидров, а также предпринимают меры, направленные на повышение финансовой и операционной устойчивости бизнеса, оказание поддержки работникам.
В Heineken сейчас продолжают следить за развитием ситуации, пытаясь оценить разные стратегические сценарии. В компании выразили надежду на скорейшее мирное урегулирование обстановки.
Напомним, на прошлой неделе руководство компании Microsoft приняло решение о прекращении продажи своей продукции и услуг на российском рынке. Соответствующее заявление появилось на сайте организации. Как заявил президент корпорации Брэд Смит, Microsoft останавливает деятельность многочисленных "составляющих бизнеса компании в России" с учетом вводимых санкций со стороны руководства Соединенных Штатов, Евросоюза и Великобритании, с которыми организация тесно сотрудничает. В компании указали, что считают самым эффективным путем помочь Украине принятие "конкретных шагов" в координации с властями стран Запада.
24 февраля глава российского государства Владимир Путин объявил о начале спецоперации в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил президент РФ, целью этих мер является "защита людей", которые вот уже восемь лет подвергаются издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|