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Heineken отказался от получения финансовой выгоды в РФ


9.3.2022 15:15
Heineken отказался от получения финансовой выгоды в РФФото: vk.com

Нидерландская пивоваренная компания Heineken намерена отказаться от финансовой выгоды, связанной с деятельностью подразделения в РФ.

Руководство концерна приняло это решение из-за с масштабной спецоперации, которую российские военные в настоящее время проводят на территории Украины, передает ИА REGNUM.

Как рассказали в пресс-службе компании в России, концерн  Heineken отказывается от денежных средств, роялти и дивидендов, связанных с деятельностью подразделения в РФ. Руководство концерна также приняло решение о приостановлении производства и реализации пива под своим брендом в российских торговых сетях.

При этом все предприятия, как и операционные и коммерческие подразделения концерна продолжат действовать в обычном режиме, указано в сообщении. В компании подчеркнули, что намерены сохранить обширный портфель брендов пива и сидров, а также предпринимают меры, направленные на повышение финансовой и операционной устойчивости бизнеса, оказание поддержки работникам.

В Heineken сейчас продолжают следить за развитием ситуации, пытаясь оценить разные стратегические сценарии. В компании выразили надежду на скорейшее мирное урегулирование обстановки.

Напомним, на прошлой неделе руководство компании Microsoft приняло решение о прекращении продажи своей продукции и услуг на российском рынке. Соответствующее заявление появилось на сайте организации. Как заявил президент корпорации Брэд Смит, Microsoft останавливает деятельность многочисленных "составляющих бизнеса компании в России" с учетом вводимых санкций со стороны руководства Соединенных Штатов, Евросоюза и Великобритании, с которыми организация тесно сотрудничает. В компании указали, что считают самым эффективным путем помочь Украине принятие "конкретных шагов" в координации с властями стран Запада.

24 февраля глава российского государства Владимир Путин объявил о начале спецоперации в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил президент РФ, целью этих мер является "защита людей", которые вот уже восемь лет подвергаются издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.


Автор: Злата Богатова
Прочтений: 162

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