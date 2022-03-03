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Microsoft прекращает продажу товаров и услуг в РФ
17:59
Фото: telegra.ph
Руководство компании Microsoft приняло решение о прекращении продажи своей продукции и услуг на российском рынке.
Соответствующее заявление появилось на сайте организации.
Как заявил президент корпорации Брэд Смит, Microsoft останавливает деятельность многочисленных "составляющих бизнеса компании в России" с учетом вводимых санкций со стороны руководства Соединенных Штатов, Евросоюза и Великобритании, с которыми организация тесно сотрудничает. В компании указали, что считают самым эффективным путем помочь Украине принятие "конкретных шагов" в координации с властями стран Запада.
Отмечается, что все бизнес-операции на территории РФ и Белоруссии также прекращает американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc.
Накануне стало известно о закрытии магазинов ИКЕА в России и Белоруссии. Руководство компании приняло такое решение в связи с событиями, которые сейчас разворачиваются на Украине и оказывают "сильнейшее влияние на людей". Представители группы компаний ИКЕА также указали на серьезные нарушения в цепочке поставок и условиях торговли.
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