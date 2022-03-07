|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Поклонская привезла продукты и лекарства в Херсонскую область
18:08
Фото: deita.ru
Замглавы Россотрудничества и экс-депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская сообщила о поездке в Херсонскую область Украины.
Как пояснила бывший прокурор Крыма, она привезла местным жителям гуманитарный груз - продовольствие и лекарственные средства.
По словам Натальи Поклонской, жители Херсонской области "подвергаются гонению", если пытаются получить помощь от россиян, включая продукты. Поэтому она не стала указывать конкретное место своего нахождения, а также публиковать фото с представителями местного населения. Бывший прокурор Крыма заверила, что не оставит украинцев без поддержки.
Замглавы Россотрудничества рассказала о поездке в своем Instagram. Судя по опубликованным там фото, в тот момент на Поклонской была камуфляжная форма, шапка цвета хаки и бронежилет. В комментарии она пояснила, что передает жителям Херсонской области продукты при содействии Росгвардии.
Как заявила Поклонская, жители этого региона сейчас испытывают трудности с продуктами первой необходимости и жизненно важными лекарствами. Экс-депутат отметила, что люди уже "находятся на грани гуманитарной катастрофы".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|