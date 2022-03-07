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Поклонская привезла продукты и лекарства в Херсонскую область


18:08
Поклонская привезла продукты и лекарства в Херсонскую областьФото: deita.ru

Замглавы Россотрудничества и экс-депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская сообщила о поездке в Херсонскую область Украины.

Как пояснила бывший прокурор Крыма, она привезла местным жителям гуманитарный груз - продовольствие и лекарственные средства.

По словам Натальи Поклонской, жители Херсонской области "подвергаются гонению", если пытаются получить помощь от россиян, включая продукты. Поэтому она не стала указывать конкретное место своего нахождения, а также публиковать фото с представителями местного населения. Бывший прокурор Крыма заверила, что не оставит украинцев без поддержки.

Замглавы Россотрудничества рассказала о поездке в своем Instagram. Судя по опубликованным там фото, в тот момент на Поклонской была камуфляжная форма, шапка цвета хаки и бронежилет. В комментарии она пояснила, что передает жителям Херсонской области продукты при содействии Росгвардии.

Как заявила Поклонская, жители этого региона сейчас испытывают трудности с продуктами первой необходимости и жизненно важными лекарствами. Экс-депутат отметила, что люди уже "находятся на грани гуманитарной катастрофы".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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