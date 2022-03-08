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Нурмагомедова включили в Зал славы UFC


8.3.2022 15:14
Нурмагомедова включили в Зал славы UFCФото: businessinsider.com

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов включен в Зал славы промоушена.

О решении, касающемся россиянина, сообщается в официальном инстаграме этой спортивной организации.

Как указано на странице промоушена, "орел приземлился в Зале славы UFC". Представители спортивной организации поздравили Хабиба Нурмагомедова, который стал первым бойцом, включенным в Зал славы в 2022 году.

Напомним, осенью 2020 года стало известно, что 33-летний Нурмагомедов намерен завершить карьеру. К тому времени боец смешанных единоборств успел завершить победой все двадцать девять поединков.

Ранее президент Международного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман включил в число наиболее успешных спортсменов россиянина Артура Бетербиева. По мнению главы организации, представители РФ смог показать достойные результаты в прошлом году.

Автор: Злата Богатова

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