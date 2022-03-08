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На Урале начата проверка после гибели рабочего в шахте


8.3.2022 00:36
На Урале начата проверка после гибели рабочего в шахтеФото: tolknews.ru

Правоохранительные органы Свердловской области выясняют обстоятельства ЧП на шахте в поселке Воронцовка, где погиб рабочий.

По предварительным данным, на горизонте - 400 произошло обрушение горных пород, передают российские СМИ.

Шахтер, оказавшийся под завалом, погиб, отмечается со ссылкой на СО по городу Краснотурьинск СУ СКР по Свердловской области. Сигнал о происшествии на шахте в поселке Воронцовка городского округа Краснотурьинск поступил в экстренные службы вечером 7 марта.

Как пояснил руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых, информацию о гибели рабочего поступила от заместителя гендиректора по безопасности и режиму ОАО "Богословское рудоуправление".

В ходе предварительного разбирательства установлено, что жертвой инцидента стал челябинец 1978 г.р., работавший вахтовым методом в качестве крепильщика на шахте "Северопесчанская". Примерно в 18:00 по местному времени, когда он осуществлял горнопроходческие работы, произошел обвал. По словам Горелых, это случилось в момент крепления выработки на горизонте минус 400 метров. Площадь обрушившегося пласта составила полтора на два метра.

После ЧП эвакуация персонала шахты не проводилась. Сейчас предприятие продолжает действовать в обычном режиме.

Ранее правоохранительные органы Томпонского района Якутии приступили к проверке по факту ЧП на руднике горнодобывающей компании, где погиб рабочий, еще один серьезно пострадал. Смертельный случай был зафиксирован на территории рудника горнодобывающей компании, которая находится на расстоянии около 270 км от населенного пункта Хандыга. В ходе технических работ в шахте произошло отслоение породы.

Травмы получили двое мужчин, 46 и 44 лет. Для старшего из пострадавших горнорабочих повреждения оказались смертельными, он погиб на месте. Второй работник шахты доставлен в медицинское учреждение, у него диагностировали переломы ног.

Автор: Злата Богатова

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