|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Орбан разрешил размещение войск НАТО в Венгрии
17:09
Фото: vk.com
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал указ, согласно которому в пределах его государства могут быть размещены войска НАТО.
При этом запрещается транзит летального вооружения и техники на территорию Украины в интересах собственной национальной безопасности.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал указ, разрешающий разместить войска НАТО в западной части страны, сообщает Reuters. По данным агентства, глава правительства одобрил поставки вооружения через свою территорию в другие государства, входящие в состав Североатлантического альянса. При этом он запретил поставки летального оружия через территорию своей страны на Украину.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто, участвовавший с совещании с коллегами из НАТО в Брюсселе, заявил о том, что Будапешт не намерен просить союзников по альянсу о переброске в страну военных частей. Дипломат отмечал, что Венгрия располагает достаточными силами для своей защиты и не нуждается в дополнительной поддержке. Сийярто указывал также, что власти Венгрии не рассматривают возможность отправки своих военных и оружия на Украину, и уверял, что правительство его страны приоритетной задачей считает обеспечение безопасности венгерского народа.
Ранее Североатлантический альянс впервые принял решение развернуть элементы Силы реагирования в контексте коллективной обороны. Как указывалось в заявлении Военного комитета НАТО, распространенном 28 февраля по итогам экстренного заседания, целый ряд стран, входящих в состав блока, поддержали предложение об оказании военной поддержки и гуманитарной помощи Киеву.
За день до этого, 27 февраля, глава РФ Владимир Путин отдал приказ о переводе в особый режим боевого дежурства сил сдерживания из-за "недружественных действий" Запада в отношении России. Президент также отметил, что страны НАТО делают агрессивные антироссийские заявления.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|