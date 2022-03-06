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Орбан разрешил размещение войск НАТО в Венгрии


17:09
Орбан разрешил размещение войск НАТО в ВенгрииФото: vk.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал указ, согласно которому в пределах его государства могут быть размещены войска НАТО.

При этом запрещается транзит летального вооружения и техники на территорию Украины в интересах собственной национальной безопасности.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал указ, разрешающий разместить войска НАТО в западной части страны, сообщает Reuters. По данным агентства, глава правительства одобрил поставки вооружения через свою территорию в другие государства, входящие в состав Североатлантического альянса. При этом он запретил поставки летального оружия через территорию своей страны на Украину.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто, участвовавший с совещании с коллегами из НАТО в Брюсселе, заявил о том, что Будапешт не намерен просить союзников по альянсу о переброске в страну военных частей. Дипломат отмечал, что Венгрия располагает достаточными силами для своей защиты и не нуждается в дополнительной поддержке. Сийярто указывал также, что власти Венгрии не рассматривают возможность отправки своих военных и оружия на Украину, и уверял, что правительство его страны приоритетной задачей считает обеспечение безопасности венгерского народа.

Ранее Североатлантический альянс впервые принял решение развернуть элементы Силы реагирования в контексте коллективной обороны. Как указывалось в заявлении Военного комитета НАТО, распространенном 28 февраля по итогам экстренного заседания, целый ряд стран, входящих в состав блока, поддержали предложение об оказании военной поддержки и гуманитарной помощи Киеву.

За день до этого, 27 февраля, глава РФ Владимир Путин отдал приказ о переводе в особый режим боевого дежурства сил сдерживания из-за "недружественных действий" Запада в отношении России. Президент также отметил, что страны НАТО делают агрессивные антироссийские заявления.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 250

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