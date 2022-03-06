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Консульство Белоруссии в Мюнхене возглавляла оппозиционерка
6.3.2022 16:04
Фото: vk.com
МИД Белоруссии
Глава генконсульства Белоруссии в Мюнхене (ФРГ) Наталья Хвостова подала служебную записку в МИД.
Дипломат заявила о своей отставке, указав, что разделяет мнение оппозиции, передает ИА REGNUM.
Как стало известно, в своей служебной записке Наталья Хвостова констатировала, что деятельность белорусских госорганов не соответствует законодательству республики. Говоря о нарушении положений закона, Хвостова указала, в частности, на принцип законности. По словам чиновницы, суверенитет Беларуси сейчас "находится под угрозой", потому что власти не занимаются сохранением "историко-культурного и духовного наследия" страны.
Отмечается, что содержание служебной записки Хвостовой, занявшее почти страницу печатного текста, уместилось в одном очень длинном предложении. Завершая его, она заявила, что в знак протеста считает необходимым "сложить с себя полномочия консула" дипмиссии РБ в Мюнхене.
Каких-либо официальных комментариев из Минска по поводу случившегося пока не последовало.
Напомним, в 2020 году, когда Белоруссию охватила волна послевыборных протестов, пост в МИД покинул сын главы ведомства Владимира Макея, а также дети нескольких других высокопоставленных дипломатических работников.
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