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СМИ: Вашингтон готовит план вывоза Зеленского в Польшу


6.3.2022 15:07
СМИ: Вашингтон готовит план вывоза Зеленского в ПольшуФото: smi2.net

Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность появления "правительства Украины в изгнании", передает The Washington Post. Со ссылкой на свои источники газета отмечает, что оно может располагаться на территории Польши, и американская сторона сейчас готовит план по вывозу туда украинского президента Владимира Зеленского.

Администрация США сейчас рассматривает возможность формирования украинского правительства в изгнании, которое будет действовать в Польше. Как пишет американская газета The Washington Post, в Вашингтоне уже обдумывают план по вывозу президента Владимира Зеленского.

В публикации отмечается, что идет планирование с учетом любого рода непредвиденных обстоятельств. Как пояснил один из источников WP, предполагается, что Зеленский возглавит "правительство в изгнании" в Польше при поддержке стран Запада. Иностранные партнеры сейчас уже ведут подготовку к этим событиям, "закладывая основу" для признания новой структуры в качестве законного правительства республики.

Незадолго до того, как власти России объявили о начале масштабной военной спецоперации на территории Украины появилась информация о том, что представители Вашингтона вели обсуждения с киевским руководством по поводу организации экстренного отъезда украинского президента Владимира Зеленского из Киева.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 161

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