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NBC: В Вашингтоне допускают эвакуацию Зеленского


14:19
NBC: В Вашингтоне допускают эвакуацию ЗеленскогоФото: imag.one

Администрация Соединенных Штатов вела обсуждения с киевским руководством по поводу организации экстренного отъезда украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом рассказал корреспондент телевизионного канала NBC News Ричард Энджел.

Как утверждает американский журналист, подобный вариант рассматривался в случае, если ситуация в стране резко обострится. По словам Ричарда Энджела, чиновники администрации главы США обсуждали с правительством Украины планы, связанные с организацией экстренной эвакуации из Киева президента Владимира Зеленского.

В своем Twitter журналист NBC News пояснил, что предполагалось экстренно эвакуировать Зеленского, если случится российское вторжение.

Телевизионный канал ABC News со ссылкой на американского чиновника уточняет, что Зеленскому предлагалось для его безопасности отправиться во Львов, расположенный на западе Украины.

Ранее украинский президент обратился к политикам и бизнесменам, которые покинули страну. Владимир Зеленский дал тем, кто отправился за рубеж, сутки для возвращения в страну. Политик подчеркивал, что Украина сейчас столкнулась с "серьезным вызовом" и призывал предпринимателей и чиновников от имени "Верховной рады, от спикера, от государства", и от себя лично как можно скорее вернуться.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 142

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