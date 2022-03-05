Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Белгородский губернатор опроверг сведения об обстреле города

10:05

Фото: belregion.ru



Публикации об обстреле, который якобы произошел накануне вечером, являются фейком, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



В своем Telegram-канале глава региона прокомментировал сведения, разошедшиеся в СМИ и социальных сетях в связи со вспышкой в небе над городом.



По данным открытых источников, накануне вечером жители Белгорода начали обращаться в экстренные службы, сообщая о вспышке в небе. Горожан также обеспокоил услышанный ими сильный хлопок. Как заявили позже в мэрии Белгорода, никакой угрозы здоровью граждан нет, оперативные службы работают на месте происшествия.



Согласно последним официальным данным, которые приводит местная администрация, зафиксированы несущественные повреждения пластиковой обшивки кровли у одного из домов по улице Везельской. Кроме того, там было выбито оконное стекло в деревянной раме.



По словам Вячеслава Гладкова, речь не идет об обстреле, и все публикации такого рода представляют собой фейки. Отмечается, что к месту происшествия ранее прибыл мэр Белгорода, который пообщался с жильцами. Гладков в своем сообщении подчеркнул, что "все спокойны".



Губернатор отметил, что вспышки, замеченные его земляками, представляли собой последствия хлопка. Обстоятельства происшествия выясняют следственные органы, которым предстоит установить причины инцидента.



Судя по кадрам, которые появились в прессе и социальных сетях, после вспышки в небе над жилым сектором началось некоторое задымление. Из-за последовавшего затем сильного хлопка сработали сигнализации у автомобилей, припаркованных во дворе.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 175

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 17:17 В Москве перевернулся автозак с задержанными участниками акции

В Москве перевернулся автозак с задержанными участниками акции 5.3.2022 19:11 Шарий: члена переговорной группы Киреева убили в центре Киева

Шарий: члена переговорной группы Киреева убили в центре Киева 5.3.2022 12:07 Под Красноярском три человека погибли в ДТП

Под Красноярском три человека погибли в ДТП 4.3.2022 21:13 В Тверской области мужчина умер после драки с подростками в автобусе

В Тверской области мужчина умер после драки с подростками в автобусе 4.3.2022 19:06 Мошенники выманили у жительницы Тульской области более 4 млн рублей