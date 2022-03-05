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Белгородский губернатор опроверг сведения об обстреле города
10:05
Фото: belregion.ru
Публикации об обстреле, который якобы произошел накануне вечером, являются фейком, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале глава региона прокомментировал сведения, разошедшиеся в СМИ и социальных сетях в связи со вспышкой в небе над городом.
По данным открытых источников, накануне вечером жители Белгорода начали обращаться в экстренные службы, сообщая о вспышке в небе. Горожан также обеспокоил услышанный ими сильный хлопок. Как заявили позже в мэрии Белгорода, никакой угрозы здоровью граждан нет, оперативные службы работают на месте происшествия.
Согласно последним официальным данным, которые приводит местная администрация, зафиксированы несущественные повреждения пластиковой обшивки кровли у одного из домов по улице Везельской. Кроме того, там было выбито оконное стекло в деревянной раме.
По словам Вячеслава Гладкова, речь не идет об обстреле, и все публикации такого рода представляют собой фейки. Отмечается, что к месту происшествия ранее прибыл мэр Белгорода, который пообщался с жильцами. Гладков в своем сообщении подчеркнул, что "все спокойны".
Губернатор отметил, что вспышки, замеченные его земляками, представляли собой последствия хлопка. Обстоятельства происшествия выясняют следственные органы, которым предстоит установить причины инцидента.
Судя по кадрам, которые появились в прессе и социальных сетях, после вспышки в небе над жилым сектором началось некоторое задымление. Из-за последовавшего затем сильного хлопка сработали сигнализации у автомобилей, припаркованных во дворе.
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