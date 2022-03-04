|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Жителей Мариуполя эвакуируют в Запорожье
12:57
Фото: myseldon.com
Администрация города Мариуполя информирует, что жителей города будут вывозить в направлении Запорожья, сообщает ТАСС.
В качестве гуманитарного коридора для эвакуации местные власти выбрали маршрут, пролегающий через Никольское, Розовку, Пологи и Орехов.
Начиная с 11 часов по местному времени (12 по Москве) администрация Мариуполя начинает мероприятия по экстренной эвакуации мирного населения. Как указано в Telegram-канале горсовета, людей будут вывозить сначала в Никольское, а потом - через Розовку Пологи и Орехов - в Запорожье. Отклоняться от маршрута, который был установлен в качестве гуманитарного "зеленого" коридора, категорически запрещается", подчеркивается в заявлении.
Городской совет Мариуполя информирует, что мероприятия по эвакуации будут продолжаться несколько дней, чтобы город смогли покинуть все, кто этого хочет. По данным местного Координационного центра (находится под управлением Донецкой областной военно-гражданской администрации) пояснили, что сегодня, 5 марта, в период с 9 до 16 часов (с 10 до 17 по Москве) будет действовать режим тишины. Жителям города предлагают подходить к одному из трех пунктов сбора - муниципальные автобусы подадут к спорткомплексу "Ильичевец", зданию Драмтеатра и Кальмиусской районной администрации.
Ранее в Минобороны РФ анонсировали объявление режима тишины, а также открытие гуманитарных коридоров, по которым будут вывозить жителей Волновахи и Мариуполя по маршрутам, согласованным между российской и украинской сторонами.
Известно также, что в Мариуполе обрушился дома, после чего под завалами могли оказаться около двухсот человек, прятавшихся в подвальных помещениях. Большинство из них - женщины и дети, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он сообщил, что к инциденту причастны украинские националисты. Сработали взрывные устройства, которые злоумышленники ранее заложили по адресу: бульвар Меотиды, дом 15/20, пояснил представитель Донецка в эфире Первого канала.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|