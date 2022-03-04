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В Петербурге пройдет выставка, посвященная Александре Коллонтай
4.3.2022 12:08
Фото: vk.com
Александра Коллонтай
Личные вещи Александры Коллонтай, редкие фото, дневниковые записи и переписку представят в Музее политической истории России в Петербурге.
Экспозиция, посвященная полуторавековому юбилею революцинерки, начинает работу в пятницу, 4 марта, сообщает "Интерфакс".
Выставка, получившая название "Кто Вы, Александра Коллонтай?", была подготовлена к 150-летнему юбилею известной революционерки, политика и дипломата, ставшей после Октябрьской революции первой в истории женщиной - членом правительства. Как рассказали представители музея, посетителям представится возможность познакомиться с документальной биографией одной из наиболее ярких женщин прошлого века.
Экспозиция включает в себя редкие фото и письма, афиши и брошюры, а также газетные статьи и документы, которые дают представление об участии Коллонтай в революционном движении, в решении "женского вопроса", государственной и дипломатической деятельности. Организаторы рассказали, что среди экспонатов будут и личные вещи революционерки. Предметы гардероба Коллонтай были переданы в музей в 60-х годах прошлого века ее внуком Владимиром Коллонтаем.
Дневниковые записи, отрывки из воспоминаний и личная переписка помогут погрузиться в личный мир и узнать о переживаниях героини, жизнь которой пришлась на суровые времена отечественной истории. Экспозиция расскажет о различных периодах работы Коллонтай, семья которой принадлежала к высшим слоям общества. Отказавшись от безмятежной и благополучной жизни, она приняла решение связать свою судьбу с революционным движением.
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