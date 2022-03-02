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Путин: Семьи погибших на Украине военных дополнительно получат по 5 млн рублей
21:39
Фото: divanews.ru
Глава российского государства Владимир Путин объявил о дополнительных выплатах для семей военных ВС РФ, которые погибли, участвуя в специальной операции на территории Украины.
По словам президента, дополнительно к ранее предусмотренным по закону деньгам они получат 5 млн рублей, передает ТАСС.
Глава РФ заявил об этом в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России. По словам Владимира Путина, каждому члену семьи военнослужащих, которые погибли во время участия в военной спецоперации, перечислят предусмотренные действующим законодательством страховое обеспечение и единовременные пособия. Речь идет о 7 млн 421 тыс. рублей, пояснил президент.
Кроме того, близким погибших ежемесячно будут выплачивать денежную компенсацию, а также установят дополнительную выплату. Для каждой семьи военнослужащего Минобороны и сотрудников других силовых ведомств, которые погибли во время участия в спецоперации, ее размер составит 5 млн рублей.
По словам Путина, все российские военные, которые получили ранения в ходе этой операции, также получат соответствующие выплаты. Речь идет о страховке и единовременном пособии за ранение, контузию или травму, пояснил глава РФ. В случае, если контрактника после ранения признают негодным к военной службе, ему выплатят 2 млн 968 тыс. рублей в виде единовременного пособия, а при инвалидности - ежемесячную денежную компенсацию. Все соответствующие меры предусмотрены действующим российским законодательством, добавил президент.
Накануне в Минобороны РФ назвали число погибших на Украине военных. По последним официальным данным, за период с начала проведения военной спецоперации на Украине потери РФ составили 498 человек. Как заявил представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, ранения получили 1 597 российских военнослужащих.
24 февраля глава российского государства Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил президент РФ, целью этих мер является защита людей, восемь лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.
Российские власти намерены "стремиться к демилитаризации и денацификации Украины", чтобы перед судом предстали все, кто причастен к многочисленным кровавым преступлениям, жертвами которых становились представители мирного населения, включая россиян. Президент РФ Владимир Путин заявил об этом в обращении в ночь на четверг, которое транслировалось по телевидению. Сложившиеся обстоятельства требуют от Москвы "решительных и незамедлительных действий", подчеркнул российский лидер.
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