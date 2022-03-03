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Запашный прокомментировал запрет на участие кошек из РФ в выставках за рубежом


3.3.2022 20:07
Братья Эдгард и Аскольд ЗапашныеФото: vk.com
Братья Эдгард и Аскольд Запашные

Решение Международной федерации кошек о запрете животным из России участвовать в международных выставках может лишь вызвать улыбку, заявил в беседе с ТАСС народный артист России Эдгард Запашный.

Как полагает гендиректор Большого Московского госцирка, речь идет о временных мерах, которые не могут ни к чему не обязывать владельцев.

Эдгард Запашный выразил уверенность в том, что коты и кошки россиян остаются сейчас в любви. Он подчеркнул, что животные сыты и довольны.

Сложившуюся ситуацию также прокомментировал худрук Театра кошек Юрий Куклачев. По его мнению, ограничения такого рода не окажут заметного негативного влияния на профильный отечественный бизнес. Куклачев отметил, что "тема очень серьезная", если санкции начали объявлять уже в отношении кошек.

Учитывая, что "наши производители - одни из лучших в мире", Куклачев предположил, что российские коты могут вызывать сильное раздражение у бизнесменов, теряющих значительные суммы.

Ранее Международная федерация кошек запретила кошкам и котам, владельцы которых живут в РФ, участвовать в международных выставках. Как указано в заявлении на официальном сайте этой организации, решение принималось в связи с обстановкой на Украине.

Кроме того, выведенные в России кошки пока не будут вводиться в родословные книги FIFe, оформляемые за границей. Срок ограничений определен на период до 31 мая 2022 года, после чего решение могут пересмотреть.


Автор: Злата Богатова

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