Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве найдена мертвой певица-шансонье

3.3.2022 17:35

Фото: imag.one



Тело российской исполнительницы шансона Анны Жуковой пролежало в ее московской квартире по меньшей мере трое суток, пишут СМИ.



Сигнал о смерти женщины в правоохранительные органы поступил от сына, который приехал навестить мать.



В Москве нашли мертвой российскую певицу-шансонье Анну Жукову, передает KP.RU. По данным газеты, в последний день февраля об этом сообщил полиции сын исполнительницы. Он пояснил, что его мать проживала одна. 28 февраля он приехал к ней повидаться и обнаружил 60-летнюю мать без признаков жизни.



Первичный осмотр не зафиксировал каких-либо явных признаков смерти криминального характера, отмечается со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы. В квартире, где обнаружили певицу, не было беспорядка и свидетельств присутствия других людей. Причины смерти певицы выясняют эксперты. Предположительно, она могла умереть в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.



В течение своей творческой карьеры Анна Жукова выпустила два сольных альбома. Композиции в ее исполнении также входили в различные сборники и звучали в эфире радиостанций.



Автор: Злата Богатова

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