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В Москве найдена мертвой певица-шансонье


3.3.2022 17:35
В Москве найдена мертвой певица-шансоньеФото: imag.one

Тело российской исполнительницы шансона Анны Жуковой пролежало в ее московской квартире по меньшей мере трое суток, пишут СМИ.

Сигнал о смерти женщины в правоохранительные органы поступил от сына, который приехал навестить мать.

В Москве нашли мертвой российскую певицу-шансонье Анну Жукову, передает KP.RU. По данным газеты, в последний день февраля об этом сообщил полиции сын исполнительницы. Он пояснил, что его мать проживала одна. 28 февраля он приехал к ней повидаться и обнаружил 60-летнюю мать без признаков жизни.

Первичный осмотр не зафиксировал каких-либо явных признаков смерти криминального характера, отмечается со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы. В квартире, где обнаружили певицу, не было беспорядка и свидетельств присутствия других людей. Причины смерти певицы выясняют эксперты. Предположительно, она могла умереть в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.

В течение своей творческой карьеры Анна Жукова выпустила два сольных альбома. Композиции в ее исполнении также входили в различные сборники и звучали в эфире радиостанций.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

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