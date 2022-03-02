Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ЦБ вводит 30%-ную комиссию для физлиц, покупающих валюту на бирже

14:09

Фото: hotgeo.ru



Центробанк РФ вводит комиссию в размере 30% для физлиц, приобретающих доллары, евро или фунты на бирже.



По мнению регулятора, такое решение будет способствовать выравниванию конкурентных условий между брокерами и банками, передает сегодня ТАСС.



Комиссия, которая взимается брокерами с физлиц, приобретающих на бирже валюту, призвана выравнивать конкуренцию между банковскими организациями и брокерами, пояснили в пресс-службе ЦБ. Отмечалось также, что банки могут использовать спред между курсом покупки и продажи долларов, евро или фунтов. Об изменениях такого рода ранее рассказали брокеры, отмечавшие, что регулятор предписывает взимать комиссию в указанном размере уже с 3 марта.



Как пояснил руководитель аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, введение такой комиссии не окажет какого-либо влияния на россиян, не прибегающих к услугам брокеров. Подобные меры он объяснил намерением активизировать банковскую торговлю валютными средствами и отметил, что решение ЦБ может быть связано с запретом ЕС на продажу и поставку в Россию банкнот евро.



Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому из России запрещается вывозить больше 10 тыс. долларов наличными. Документ призван способствовать защите национальных интересов нашей страны на фоне недружественных шагов Соединенных Штатов и примкнувших к ним стран и организаций.



Ранее стало известно, что Сбербанк покидает европейский рынок, потому что дочерним организациям группы пришлось столкнуться "с аномальным оттоком денежных средств", а также появилась потенциальная угроза безопасности работников и отделений. В официальном заявлении кредитно-финансовой организации отмечалось, что из-за предписаний ЦБ Сбербанку не удастся провести поставку ликвидности в дочерние структуры, действовавшие в европейских странах. При этом объем активов был назван достаточным для осуществления выплат всем вкладчикам, средства которых были ранее застрахованы в соответствии с законами той или ной страны.



Автор: Злата Богатова

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