Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Сбербанк покидает европейский рынок

10:00

Фото: smi2.net



Руководство Сбербанка объявило о решении покинуть европейский рынок, передает ТАСС.



Как стало известно, дочерним банкам группы в последние несколько дней пришлось столкнуться "с аномальным оттоком денежных средств".



Кроме того, возникла угроза безопасности сотрудников и отделений банка, указано в заявлении кредитно-финансовой организации. В результате руководство Сбербанка приняло решение об уходе с европейского рыка.



Отмечается также, что в связи с предписанием Центробанка РФ Сбербанку не удастся осуществить поставку ликвидности в дочерние структуры в странах Европы. При этом активов банка достаточно для проведения выплат всем его вкладчикам. Дочерние банки имеют высокий уровень капитала и качество активов, а вклады европейских клиентов застрахованы согласно действующим в соответствующих странах законам.



До этого финансовый регулятор Австрии объявил о запрете коммерческой деятельности Sberbank Europe AG, которая является дочерней компанией Сбербанка. Решение принималось после запроса Европейского центробанка. Также стало известно о запуске процесса по отзыву лицензии у Sberbank CZ, который инициировал Национальный банк Чехии.



Напомним, в конце февраля в Сбербанке заявили, что не планируют корректировать условия уже выданных ипотечных и потребительских кредитов, в частности, повышать ставки. Об этом сообщалось в официальном Telegram-канале финансового учреждения. С аналогичным заявлением выступили представители ВТБ, заверившие, что не будут корректировать условия по выданной ранее ипотеке.



Автор: Злата Богатова

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