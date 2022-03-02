Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Париже задержаны направлявшиеся на Украину военные Иностранного легиона

2.3.2022 19:35

Фото: stoplusjednicka.cz



Минувшей ночью в Париже задержали нескольких представителей Иностранного легиона, предположительно, направлявшиеся на восток для участия в боевых действиях на стороне украинских военных.



О случившемся рассказывает RTL, цитируя источники в правоохранительных структурах Франции.



По предварительным данным, военные были остановлены на выезде из Парижа. В тот момент они находились в автобусе, который направлялся в сторону Польши. Транспортное средство имеет польскую регистрацию, отметили французские правоохранители. Установлено, что девять легионеров находились в официальном увольнении, поэтому они не могут считаться дезертирами. Пять военных соответствующего разрешения предъявить не смогли.



Среди задержанных - четырнадцать уроженцев Украины, являющихся французскими военнослужащими, и тринадцать "гражданских добровольцев", которые были в военном камуфляже и жилетах с разгрузкой. По их словам, группа следовала в Польшу. При этом следствие намерено проверить версию о том, что конечным пунктом поездки могла оказаться Белоруссия или Украина или Белоруссия.



Сейчас французские правоохранительные органы продолжают выяснять истинные цели поездки легионеров. По мнению властей, необходимо определить, намеревались задержанные военные навестить своих родственников либо действительно собирались участвовать в боевых действиях, выступая на стороне Киева.



Ранее командование Иностранного легиона объявило, что военным украинского происхождения разрешено навестить родню, которая проживает в приграничных районах соседних с Украиной государств. Однако задержанная минувшей ночью группа не следовала протоколу, который был официально установлен командованием, поясняет радиостанция и сообщает, что на текущий момент в состав Иностранного легиона Франции входят порядка семисот уроженцев Украины.



Напомним, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении безвизового режима для иностранных граждан, которые желают участвовать в обороне его государства. В этом документе, в частности, шла речь о создании "Интернационального легиона обороны Украины".



Автор: Злата Богатова

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