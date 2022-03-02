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Экс-чемпиона UFC обвиняют в покушении на убийство


2.3.2022 17:08
Экс-чемпиона UFC обвиняют в покушении на убийствоФото: isport.ua

В Соединенных Штатах арестован бывший чемпион UFC Кейн Веласкес, передают американские СМИ.

Как стало известно, 39-летнего тяжеловеса обвиняют в покушении на убийство. Преступление было совершено в калифорнийском Сан-Хосе.

Американский боец смешанного стиля (MMA) Кейн Веласкес стал фигурантом уголовного дела, которое возбудили по факту стрельбы. Как передает MMA Junkie, экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) задержали, после чего суд вынес решение об его аресте. Инцидент, в результате которого получил ранения один человек, был зафиксирован в минувший понедельник, 28 февраля, в Сан Хосе. Какие-либо уточняющие сведения о случившемся официальные источники пока не приводят.

В прошлом Веласкес дважды смог защитить титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Объявив о завершении карьеры в MMA, где американец успел одержать четырнадцать побед и потерпел  три поражения, он начал выступать в профессиональном рестлинге. В последнее время Веласкес проводил тренировки в American Kickboxing Academy, где также занимаются Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев и ряд других российских спортсменов.

Напомним, ранее во Флориде был задержан и арестован без права освобождения под залог мексиканский боец UFC Ирвин Ривера. Спортсмена обвиняли в двойном покушении на убийство, жертвами преступления стали сестры 31-летнего Риверы. Инцидент случился в городе Уэст-Палм-Бич, по данным местной полиции, уроженец Мексики напал с ножом на двух родственниц.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 172

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