Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Боец UFC задержан по подозрению в двойном покушении на убийство

10.1.2021 22:09

Фото: sport.ua



Во Флориде задержан и уже арестован без права освобождения под залог мексиканский боец UFC Ирвин Ривера.



Как передают американские СМИ, спортсмена могут обвинить в двойном покушении на убийство. Жертвами преступления стали сестры Риверы.



31-летний Ирвин Ривера был задержан полицией города Уэст-Палм-Бич во Флориде. По данным MMA Fighting, мексиканца поместили в следственный изолятор после того, как он напал с ножом на двух собственных сестер. Власти квалифицировали случившееся как покушение на убийство.



По словам менеджера бойца UFC Али Абделя-Азиза, предъявленные спортсмену обвинения вызывают крайнюю озабоченность. Представитель Ирвина Риверы выразил мнение о том, что в действительности речь может идти о неких "проблемах с психическим здоровьем".



Абдель-Азиз пояснил также, что в UFC сейчас собирают дополнительные сведения о случившемся. Впоследствии будет известно о возможных мерах, которые применят к Ривере. Возможно, это будет какое-либо дисциплинарное наказание или медицинское обследование. Менеджер добавил, что Риверу уже проинформировали о том, что до завершения разбирательства бои в октагоне ему предлагаться не будут.



После задержания одна из пострадавших сестер выступил в его защиту. По словам Лесли Риверы, в последнее время он находился в очень подавленном состоянии, даже разговаривал сам с собой. Когда сестры вылетели к нему, выяснилось, что проблемы еще существеннее, чем они полагали. Их брат "был полностью сломлен".



Ранее в массовой драке под Махачкалой убили двух бойцов ММА. Инцидент произошел в поселке городского типа Тарки в окрестностях дагестанской столицы. Причиной смерти Рамазана Амирова и Керима Хайрулаева стали ножевые ранения. Молодые люди вступили в конфликт, пытаясь разнять участников массовой драки. В потасовку было втянуто порядка тридцати человек.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 131

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 10.1.2021 17:36 Российские биатлонисты завоевали золото в смешанной эстафете

Российские биатлонисты завоевали золото в смешанной эстафете 29.12.2020 19:19 ПСЖ расстается с главным тренером

ПСЖ расстается с главным тренером 29.12.2020 08:20 Фигуристки продолжат уходить от Тутберидзе, заявил Уткин

Фигуристки продолжат уходить от Тутберидзе, заявил Уткин 28.12.2020 20:58 В ФФККР не подтвердили сведения о выступлении Щербаковой с высокой температурой

В ФФККР не подтвердили сведения о выступлении Щербаковой с высокой температурой 28.12.2020 12:05 Тутберидзе объяснила всплеск эмоций после проката Щербаковой