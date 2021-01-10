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Боец UFC задержан по подозрению в двойном покушении на убийство
10.1.2021 22:09
Фото: sport.ua
Во Флориде задержан и уже арестован без права освобождения под залог мексиканский боец UFC Ирвин Ривера.
Как передают американские СМИ, спортсмена могут обвинить в двойном покушении на убийство. Жертвами преступления стали сестры Риверы.
31-летний Ирвин Ривера был задержан полицией города Уэст-Палм-Бич во Флориде. По данным MMA Fighting, мексиканца поместили в следственный изолятор после того, как он напал с ножом на двух собственных сестер. Власти квалифицировали случившееся как покушение на убийство.
По словам менеджера бойца UFC Али Абделя-Азиза, предъявленные спортсмену обвинения вызывают крайнюю озабоченность. Представитель Ирвина Риверы выразил мнение о том, что в действительности речь может идти о неких "проблемах с психическим здоровьем".
Абдель-Азиз пояснил также, что в UFC сейчас собирают дополнительные сведения о случившемся. Впоследствии будет известно о возможных мерах, которые применят к Ривере. Возможно, это будет какое-либо дисциплинарное наказание или медицинское обследование. Менеджер добавил, что Риверу уже проинформировали о том, что до завершения разбирательства бои в октагоне ему предлагаться не будут.
После задержания одна из пострадавших сестер выступил в его защиту. По словам Лесли Риверы, в последнее время он находился в очень подавленном состоянии, даже разговаривал сам с собой. Когда сестры вылетели к нему, выяснилось, что проблемы еще существеннее, чем они полагали. Их брат "был полностью сломлен".
Ранее в массовой драке под Махачкалой убили двух бойцов ММА. Инцидент произошел в поселке городского типа Тарки в окрестностях дагестанской столицы. Причиной смерти Рамазана Амирова и Керима Хайрулаева стали ножевые ранения. Молодые люди вступили в конфликт, пытаясь разнять участников массовой драки. В потасовку было втянуто порядка тридцати человек.
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