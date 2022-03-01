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На поверхности Марса нашли «каменный цветок»
1.3.2022 13:07
Фото: twitter.com / @abbyfrae
На снимках, сделанных марсоходом Curiosity, ученые обнаружили необычный объект, передает Universe Today.
На поверхности Марса заметили нечто, визуально напоминающее "каменный цветок".
Специалисты пришли к выводу, что речь идет о минеральном образовании причудливой формы. Тонкие структуры этого "цветка" образовались из минералов, выпадавших в осадок из воды. Как показали исследования, подобные объекты включают в себя соли сульфатов. В прошлом они являлись частью скал, которые постепенно разрушались. Но эти образования оказались довольно устойчивыми к эрозии и хорошо сохранились.
Изображения были получены с помощью ручного объектива MAHLI, которым оборудован марсоход. Переданные им снимки позволили ученым изучить различные минералы и текстуры на поверхности горных пород. Наиболее выражены такие образования на холмах Парампа, которые располагаются на подъеме горы Шарп, уточнили исследователи.
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