Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На поверхности Марса нашли «каменный цветок»

1.3.2022 13:07

Фото: twitter.com / @abbyfrae



На снимках, сделанных марсоходом Curiosity, ученые обнаружили необычный объект, передает Universe Today.



На поверхности Марса заметили нечто, визуально напоминающее "каменный цветок".



Специалисты пришли к выводу, что речь идет о минеральном образовании причудливой формы. Тонкие структуры этого "цветка" образовались из минералов, выпадавших в осадок из воды. Как показали исследования, подобные объекты включают в себя соли сульфатов. В прошлом они являлись частью скал, которые постепенно разрушались. Но эти образования оказались довольно устойчивыми к эрозии и хорошо сохранились.



Изображения были получены с помощью ручного объектива MAHLI, которым оборудован марсоход. Переданные им снимки позволили ученым изучить различные минералы и текстуры на поверхности горных пород. Наиболее выражены такие образования на холмах Парампа, которые располагаются на подъеме горы Шарп, уточнили исследователи.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 206

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