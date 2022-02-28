|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В ДТП на нижегородской трассе погибли 4 человека
28.2.2022 23:47
Фото: vk.com
В результате дорожной аварии в Арзамасском районе Нижегородской области погибли четыре человека, передают российские СМИ.
Со ссылкой на пресс-службу регионального полицейского главка сообщается, что смертельное ДТП случилось на 8-м километре трассы Выездное - Дивеево - Сатис.
По предварительным данным, примерно в 13:50 по московскому времени на указанном участке трассы столкнулись легковая машина ВАЗ и КАМАЗом. Обстоятельства трагического происшествия выясняют специалисты.
В полиции пояснили, что предположительно рассматривается версия о том, что водитель легкового транспортного средства мог допустить выезд на встречную полосу. В результате столкновения погибли все, кто находился в автомобиле ВАЗ - трое мужчин и женщина. Личности жертв аварии устанавливаются.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|