Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Бразилия не поддержит резолюции ООН против России

28.2.2022 22:31

Фото: vk.com



Бразилия не одобрит резолюцию ООН, в которой содержится осуждение действий российского президента Владимира Путина либо предлагаются ограничительные меры в связи с военной спецоперацией по защите Донбасса.



С таким заявлением бразильский лидер Жаир Болсонару выступил на пресс-конференции в Сан-Паулу, передают зарубежные СМИ.



Президент Бразилии не намерен поддерживать введение санкций в отношении РФ или осуждать действия российского лидера Владимира Путина, передает информационный портал G1. Как заявил Жаир Болсонару, его позиция с главой МИД Бразилии Карлосом Франса представляет собой баланс, и страна не может вмешиваться.



В Бразилии хотят мира, однако не могут допускать каких-либо последствий для их страны, подчеркнул Болсонару. Он добавил, что в принятии решений, касающихся Москвы, намерен исходить из практического смысла и учитывать двусторонние партнерские связи. События, которые происходят за 10 тыс. километров, оказывают влияние и на Бразилию, потому что "весь мир связан". Болсонару отметил, что необходимо сейчас "быть очень ответственными", ведь его государство ведет бизнес с Россией. Бразилия, подчеркнул политик, "зависит от удобрений".



По мнению Болсонару, в ходе спецоперации российские военные обеспечивают безопасность мирных жителей Украины. Речь не идет "о массовых убийствах" гражданского населения. Лидер латиноамериканского государства подчеркнул, что не стоит говорить о резне, ведь у Путина "нет интереса устраивать бойню".



Ранее начало военной спецоперации РФ на Украине прокомментировала бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель. Эти процессы знаменуют собой поворотный момент в истории Европы, заявила она в первом после ухода с должности интервью. В комментарии немецкому агентству DPA экс-канцлер отметила, что речь идет о наиболее масштабном событии со времен окончания холодной войны.



При этом Меркель подчеркнула, что выражает осуждение по поводу начала таких действий, назвав проведение операции "вопиющим нарушением международного права", для которого не может быть оправданий. Бывший канцлер ФРГ также заявила, что поддерживает украинских граждан и их президента Владимира Зеленского. По мнению Меркель, мировому сообществу необходимо остановить происходящее сейчас на Украине, используя для этого все переговорные каналы.



Автор: Злата Богатова

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