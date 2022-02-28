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В школах Томска начали проводить воспитательные уроки о ситуации на Украине


28.2.2022 22:02
В школах Томска начали проводить воспитательные уроки о ситуации на УкраинеФото: infourok.ru

Департамент общего образования Томской области рекомендует образовательным учреждениям региона организовать "воспитательные мероприятия" в связи с событиями на Украине.

Соответствующее сообщение появилось сегодня в телеграм-канале центра управления регионом (ЦУР), передает "Интерфакс".

По словам руководителя регионального департамента Ирины Грабцевич, такие рекомендации направили во все школы Томской области. Сейчас в социальных сетях появляется много информации сомнительного и провокационного содержания, которая способна оказать негативное воздействие не только на взрослых, но и подрастающее поколение.

Грабцевич отметила, что перед педагогами сейчас стоит важная задача обучить детей осмысленному восприятию сведений, которое подразумевает проверку информации "в официальных достоверных источниках".

24 февраля глава российского государства Владимир Путин объявил о решении проводить специальную военную операцию в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил президент РФ, целью этих мер является "защита людей", которые вот уже восемь лет подвергаются издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.

Российские власти намерены "стремиться к демилитаризации и денацификации Украины", чтобы перед судом предстали все, кто причастен к многочисленным кровавым преступлениям, жертвами которых становились представители мирного населения, включая россиян. Президент РФ Владимир Путин заявил об этом в обращении в ночь на четверг, которое транслировалось по телевидению. Сложившиеся обстоятельства требуют от Москвы "решительных и незамедлительных действий", подчеркнул российский лидер.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 213

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