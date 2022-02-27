Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Минобороны сообщает об авиаударах по шести колоннам украинских войск

21:05

Фото: bursadabugun.com



Силами оперативно-тактической авиации ВКС России поражено шесть колонн бронетехники СВУ, передают российские СМИ со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.



По последним официальным данным, за период с начала спецоперации на Украине российскими ВС успешно атаковано 1146 различных объектов военной инфраструктуры.



За истекшие сутки добровольно сложили оружие и сдались еще 110 военнослужащих ВС Украины.



В сообщении военного ведомства РФ указано что в общей сложности в рамках продолжающейся операции ликвидировано свыше трехсот танков и бронемашин, а также сорок два самолета и вертолета (в воздухе и на земле), порядка пятидесяти реактивных систем залпового огня, почти полторы сотни минометов и орудий полевой артиллерии.



Отмечается также, что силам ЛНР удалось продвинуться на 3 км, ДНР - на 16 км. Под их контроль перешел населенный пункт Заможное.



Ранее официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что мирные жители столицы Украины имеют возможность покинуть город по трассе Киев—Васильков. Как подчеркнул генерал-майор, угрозы гражданскому населению нет. Представитель отечественного военного ведомства вновь указал, что в рамках спецоперации ВС РФ атакуют исключительно объекты военной инфраструктуры.



Автор: Злата Богатова

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