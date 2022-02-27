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Минобороны сообщает об авиаударах по шести колоннам украинских войск
21:05
Фото: bursadabugun.com
Силами оперативно-тактической авиации ВКС России поражено шесть колонн бронетехники СВУ, передают российские СМИ со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.
По последним официальным данным, за период с начала спецоперации на Украине российскими ВС успешно атаковано 1146 различных объектов военной инфраструктуры.
За истекшие сутки добровольно сложили оружие и сдались еще 110 военнослужащих ВС Украины.
В сообщении военного ведомства РФ указано что в общей сложности в рамках продолжающейся операции ликвидировано свыше трехсот танков и бронемашин, а также сорок два самолета и вертолета (в воздухе и на земле), порядка пятидесяти реактивных систем залпового огня, почти полторы сотни минометов и орудий полевой артиллерии.
Отмечается также, что силам ЛНР удалось продвинуться на 3 км, ДНР - на 16 км. Под их контроль перешел населенный пункт Заможное.
Ранее официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что мирные жители столицы Украины имеют возможность покинуть город по трассе Киев—Васильков. Как подчеркнул генерал-майор, угрозы гражданскому населению нет. Представитель отечественного военного ведомства вновь указал, что в рамках спецоперации ВС РФ атакуют исключительно объекты военной инфраструктуры.
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