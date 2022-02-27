|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Украинских чиновников начали задерживать за госизмену
16:47
Фото: irk.today
Мэра украинского города Южный и его заместителя задержали по подозрению в государственной измене, передает РИА Новости.
Информация поступила от главы администрации Харьковской области Олега Синегубова.
Как стало известно, задержан мэр города Южного Харьковской области Александр Брюханов, а также его заместитель. По словам Олега Синегубова, фигурантами дела, которое завели по статье о госизмене, также оказались начальник местного полицейского отделения и участковый инспектор. Отмечается, что задержания в рамках этого расследования проводятся украинскими военными.
Ранее были официально подтверждены сведения о взятии в плен восьмидесяти двух украинских пограничников и морских пехотинцев с острова Змеиный. С военных взяли подписку об отказе от участия в боевых действиях, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Как пояснили в своем Facebook представители ВМС ВСУ, после поступления информации о возможной гибели бойцов к острову было направлено гражданское судно "Сапфир". В комментарии указано, что членов экипажа этого гуманитарного корабля также взяли в плен военнослужащие РФ.
Змеиный входит в территорию Килийского района Одесской области, находясь на расстоянии около 35 км от побережья Черного моря. Площадь этого украинского острова составляет около 20,5 гектара. В 2009-м он официально получил статус острова, до этого момента его считали скалой.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|