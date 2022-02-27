Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Украинских чиновников начали задерживать за госизмену

16:47

Фото: irk.today



Мэра украинского города Южный и его заместителя задержали по подозрению в государственной измене, передает РИА Новости.



Информация поступила от главы администрации Харьковской области Олега Синегубова.



Как стало известно, задержан мэр города Южного Харьковской области Александр Брюханов, а также его заместитель. По словам Олега Синегубова, фигурантами дела, которое завели по статье о госизмене, также оказались начальник местного полицейского отделения и участковый инспектор. Отмечается, что задержания в рамках этого расследования проводятся украинскими военными.



Ранее были официально подтверждены сведения о взятии в плен восьмидесяти двух украинских пограничников и морских пехотинцев с острова Змеиный. С военных взяли подписку об отказе от участия в боевых действиях, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.



Как пояснили в своем Facebook представители ВМС ВСУ, после поступления информации о возможной гибели бойцов к острову было направлено гражданское судно "Сапфир". В комментарии указано, что членов экипажа этого гуманитарного корабля также взяли в плен военнослужащие РФ.



Змеиный входит в территорию Килийского района Одесской области, находясь на расстоянии около 35 км от побережья Черного моря. Площадь этого украинского острова составляет около 20,5 гектара. В 2009-м он официально получил статус острова, до этого момента его считали скалой.



Автор: Злата Богатова

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