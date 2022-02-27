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Хакеры атаковали сайты российских и белорусских СМИ


15:36
Хакеры атаковали сайты российских и белорусских СМИФото: bustle.com

Представители хакерской группировки Anonymous атаковали сайты ТАСС, "Ъ" и "Известий", а также ряда других российских и белорусских СМИ.

Соответствующие заявления были видны при попытке зайти на страницы изданий.

Атаке со стороны группировки Anonymous также подверглись сайты интернет-газеты "Фонтанка", Forbes и некоторые другие. Хакеры разместили на порталах сообщения с призывами остановить проведение российскими военными масштабной спецоперации по защите Донбасса.

Ранее появились сведения о взломе сайтов российского телевизионного канала RT. Доступ на его страницы оказался блокирован из-за DDoS-атак. Кроме того, действиям хакеров подверглись различные интернет-провайдеры РФ и сайты, связанные с правительственными структурами России, включая портал Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

25 февраля хакеры Anonymous сделали публичное заявление, анонсировав "кибервойну" с Москвой. В сообщении, которое сопровождалось хештегами #Anonymous #Ukraine, подчеркивалось, что члены группировки намерены действовать "против российского правительства".

Автор: Злата Богатова

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