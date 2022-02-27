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Хакеры атаковали сайты российских и белорусских СМИ
15:36
Фото: bustle.com
Представители хакерской группировки Anonymous атаковали сайты ТАСС, "Ъ" и "Известий", а также ряда других российских и белорусских СМИ.
Соответствующие заявления были видны при попытке зайти на страницы изданий.
Атаке со стороны группировки Anonymous также подверглись сайты интернет-газеты "Фонтанка", Forbes и некоторые другие. Хакеры разместили на порталах сообщения с призывами остановить проведение российскими военными масштабной спецоперации по защите Донбасса.
Ранее появились сведения о взломе сайтов российского телевизионного канала RT. Доступ на его страницы оказался блокирован из-за DDoS-атак. Кроме того, действиям хакеров подверглись различные интернет-провайдеры РФ и сайты, связанные с правительственными структурами России, включая портал Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
25 февраля хакеры Anonymous сделали публичное заявление, анонсировав "кибервойну" с Москвой. В сообщении, которое сопровождалось хештегами #Anonymous #Ukraine, подчеркивалось, что члены группировки намерены действовать "против российского правительства".
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