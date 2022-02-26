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В Нижегородской области отменяют систему допуска по QR-кодам
08:10
Фото: vk.com
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о введении ограничительных мер в целях борьбы с распространением коронавируса.
Обновленный документ предполагает значительное смягчение противоэпидемиологического режима на территории региона, информирует пресс-служба главы местной администрации.
По словам Глеба Никитина, некоторые ограничения, введенные в Нижегородской области из-за эпидемии COVID-19, снимаются полностью. В частности, в регионе отменяют систему допуска по QR-кодам. Теперь местные жители смогут свободно посещать торгово-развлекательные центры, театры и концертные залы, а также участвовать в массовых мероприятиях.
Глава региона пояснил, что принять такое решение позволила "стабилизация санитарно-эпидемиологической обстановки". Вместе с тем, жителям области пока еще нужно использовать защитные средства при появлении в общественных местах.
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