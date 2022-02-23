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США намерены сохранить в SWIFT некоторые банки РФ
07:24
Фото: smartmoney.one
Власти Соединенных Штатов постараются сохранить в системе SWIFT некоторые банки РФ, передает РИА Новости.
Подготовкой списка финансовых организаций для отключения сейчас занимается Евросоюз во главе с Бельгией, где располагается находится Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций.
Белый дом намерен сохранить в SWIFT некоторые российские банки, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации. По его словам, Соединенные Штаты собираются сохранить в системе SWIFT ряд финансовых организаций - те, через которые идут платежи за поставки энергоносителей.
Говоря о том, как планируется минимизировать последствия отключения ряда российских банков от SWIFT для глобального энергетического рынка, американский чиновник пояснил, что в Белом доме пытались определить, может ли система распознавать тип платежей. В случае, когда речь будет идти об оплате энергоносителей, его освободят от ограничений.
Кроме того, есть еще один вариант, предполагающий отбор институтов для "десвифтизации" - с учетом организаций, через которые оплачивается большая часть энергопотоков.
Ранее страны Запада пришли к договоренности об отключении банков РФ от платежной системы SWIFT. Как пояснили в кабмине Германии, ограничения затронут организации, которые оказались под действием санкций. В случае необходимости этот перечень могут расширить, отметили в Берлине.
Накануне российские власти закрыли воздушное пространство для Румынии в качестве реакции на недружественные шаги Бухареста. В Москве уже приняли аналогичные решения в отношении ряда стран Европы согласно действующим нормам международного права. Как предсказывают эксперты, теперь российские авиакомпании будут вынуждены отменять свои рейсы либо существенно изменять маршруты. В результате могут значительно возрасти как продолжительность полетов, так и стоимость услуг для пассажиров.
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