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РФ закрыла воздушное пространство для Румынии
21:02
Российские власти закрывают воздушное пространство для Румынии в качестве реакции на недружественные шаги Бухареста, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Росавиации.
Ранее в Москве приняли аналогичные решения в отношении ряда стран Европы.
Вводятся ограничительные меры для авиаперевозчиков Румынии, а также зарегистрированных в этой стране организаций, на осуществление регулярных полетов в пункты на территории РФ, в том числе, транзитные перелеты через воздушное пространство России, информирует Росавиация. Перелеты из Румынии в Россию теперь могут выполняться лишь после специального разрешения Росавиации или Министерства иностранных дел РФ.
Меры предпринимаются согласно действующим нормам международного права в качестве реакции на действия румынских авиавластей, указано в официальном сообщении.
На текущий момент о закрытии воздушного пространства для РФ уже объявили в Болгарии, Великобритании, Латвии, Польше и ряде других европейских государств. Москва в ответ закрыла российское небо для самолетов соответствующих стран.
Напомним, сегодня утром министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас объявил о решении присоединиться к инициативе Варшавы и закрыть небо для всех российских авиакомпаний. Эстонский министр обратился к балтийским партнерам с призывом предпринять подобные действия, "чтобы отрезать" РФ от воздушного пространства Европы.
По мнению специалистов, российские авиакомпании, вынужденные теперь отменять рейсы или существенно изменять маршруты, поднимут цены на услуги для пассажиров. Кроме того, из-за необходимости облетать указанные страны повысится продолжительность различных рейсов.
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