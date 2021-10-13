Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Минобороны РФ: ракетный удар по жилому дому в Киеве был нанесен ВСУ

15:24

Фото: nashbryansk.ru



Российские военные прокомментировали появившиеся в СМИ и социальных сетях публикации об ударе, который был нанесен по жилому дому в Киеве.



Характер повреждений этого здания указывает на то, что в здание попала зенитная ракета, выпущенная ВСУ, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в отечественном оборонном ведомстве.



В Министерстве обороны РФ назвали недостоверной информацию, которая сейчас распространяется в соцсетях о ракетном ударе по жилому зданию в украинской столице. Комментируя инцидент, зафиксированный на проспекте Лобановского Киева, источник ведомства указал на соответствующие видеоматериалы. На появившихся в сети кадрах можно отчетливо увидеть последствия отказа в системе наведения ракеты, который произошел у украинских силовиков.



Предположительно, отражая ночной обстрел объектов военной инфраструктуры ВСУ у местных силовиков возникли проблемы с ЗРК средней дальности "Бук-М1". Из-за отказа в системе наведения ракета задела угол многоэтажного жилого здания, пояснили в Минобороны. Уточняется, что три пусковых установки "Бук-М1" ПВО ВСУ направили в целях прикрытия столичного аэропорта Жуляны после того, как украинские силовики потеряли аэродром Гостомель. По данным Минобороны, указанное вооружение было переброшено туда накануне, 25 февраля.



В качестве причины возможного отказа ракеты ЗРК "Бук-М1" источник агентства указал отсутствие своевременного обслуживания техники, а также процессы объективного старения вооружения, которое находится в распоряжении украинских военных еще с времен Советского Союза.



Ранее сообщалось о спецоперации немецких силовиков, которые эвакуировали из Киева начальника Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каля. По данным СМИ, представитель Берлина прибыл в украинскую столицу несколько дней назад для проведения консультаций с местными коллегами. Объявление военной спецоперации РФ по демилитаризации Украины оказалось для него неожиданностью, поэтому возвращаться в Берлин Каль был вынужден в сопровождении группы спецназовцев.



Автор: Злата Богатова

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