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Эстония вслед за Польшей закрывает воздушное пространство для самолетов РФ
14:11
Фото: vechrost.ru
Власти Эстонии приняли решение о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов.
С таким заявлением выступил сегодня утром министр экономики и инфраструктуры республики Таави Аас, передает портал ERR.
Как стало известно, эстонское руководство решило присоединиться к инициативе Варшавы. Вслед за Польшей страна вводит запрет для всех российских авиакомпаний на использование ее воздушного пространства. Эстонский министр обратился к балтийским партнерам с призывом предпринять аналогичные меры, "чтобы отрезать Россию от европейского воздушного пространства". В сложившейся ситуации странам Европы необходимо проявить единство и решительность, заявил Таави Аас.
Накануне свое небо для России закрыли Польша и Чехия. По мнению специалистов, российские авиакомпании, вынужденные теперь отменять рейсы или менять маршрут, поднимут цены на услуги для пассажиров. Кроме того, из-за необходимости облетать указанные страны повысится продолжительность различных рейсов.
Ранее в МИД Латвии приняли решение об отзыве своего посла в России для проведения консультаций. Как сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс, прекращено оформление виз для граждан РФ. С подобным заявлением выступил премьер-министр Чехии Петр Фиала. По его словам, Прага приостанавливает выдачу виз гражданам РФ, кроме тех россиян, которые имеют право получить визу по гуманитарным соображениям.
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