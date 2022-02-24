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Роскомнадзор начинает ограничивать доступ к Facebook
21:36
Фото: vk.com
С пятницы, 25 февраля, Роскомнадзор начинает частично ограничивать доступ к социальной сети Facebook, передает агентство "Интерфакс".
Меры связаны с решением Генпрокуратуры России по фактам цензуры, которой подвергались в соцсети аккаунты российских средств массовой информации.
Привлечь компанию к ответственности ранее призвал Союз журналистов России. В организации указывали при этом на применении цензуры администрацией соцсети со ссылкой на данные Роскомнадзора.
Как отмечают представители РКН, накануне, 24 февраля, принадлежащая компании Meta Platforms, Inc. социальная сеть Facebook ограничила доступ к официальным страницам четырех российских СМИ. Речь шла о телевизионном канале "Звезда", ИА РИА Новости и порталах "Лента.ру" и "Газета.ру". На требования ведомства снять ограничения в Meta ответа не дали.
С учетом этих событий сегодня Генеральная прокуратура РФ при согласовании с Министерством иностранных дел России признала указанную соцсеть причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод россиян. Как именно будет выглядеть частичное ограничение доступа, представители РКН пока не уточняют.
Известно, что ограничения для страницы ТК "Звезда" ввели сразу на 90 дней. В этот период выдача постов на странице канала будет понижена в ленте, а также будут действовать меры, касающиеся возможной прибыли от рекламы. Представители Facebook, комментируя это решение, указали на фейковые публикации. Так администрация соцсети расценила сообщения Минобороны РФ о подавлении средств ПВО ВС Украины, а также информацию об украинских силовиках, которые не оказывают сопротивления российским военным.
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