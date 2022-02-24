Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Роскомнадзор начинает ограничивать доступ к Facebook

21:36

Фото: vk.com



С пятницы, 25 февраля, Роскомнадзор начинает частично ограничивать доступ к социальной сети Facebook, передает агентство "Интерфакс".



Меры связаны с решением Генпрокуратуры России по фактам цензуры, которой подвергались в соцсети аккаунты российских средств массовой информации.



Привлечь компанию к ответственности ранее призвал Союз журналистов России. В организации указывали при этом на применении цензуры администрацией соцсети со ссылкой на данные Роскомнадзора.



Как отмечают представители РКН, накануне, 24 февраля, принадлежащая компании Meta Platforms, Inc. социальная сеть Facebook ограничила доступ к официальным страницам четырех российских СМИ. Речь шла о телевизионном канале "Звезда", ИА РИА Новости и порталах "Лента.ру" и "Газета.ру". На требования ведомства снять ограничения в Meta ответа не дали.



С учетом этих событий сегодня Генеральная прокуратура РФ при согласовании с Министерством иностранных дел России признала указанную соцсеть причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод россиян. Как именно будет выглядеть частичное ограничение доступа, представители РКН пока не уточняют.



Известно, что ограничения для страницы ТК "Звезда" ввели сразу на 90 дней. В этот период выдача постов на странице канала будет понижена в ленте, а также будут действовать меры, касающиеся возможной прибыли от рекламы. Представители Facebook, комментируя это решение, указали на фейковые публикации. Так администрация соцсети расценила сообщения Минобороны РФ о подавлении средств ПВО ВС Украины, а также информацию об украинских силовиках, которые не оказывают сопротивления российским военным.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 24.2.2022 22:03 Тунисские студенты просят эвакуировать их с Украины

Тунисские студенты просят эвакуировать их с Украины 24.2.2022 18:08 Названы самые полезные для сердца продукты

Названы самые полезные для сердца продукты 24.2.2022 13:08 В Великобритании сняли все коронавирусные ограничения

В Великобритании сняли все коронавирусные ограничения 24.2.2022 09:01 На юге России приостановили работу 12 аэропортов

На юге России приостановили работу 12 аэропортов 24.2.2022 08:33 Принц Гарри судится с британской газетой