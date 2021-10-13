Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Приостановлено членство РФ в Совете Европы

20:03

Фото: livejournal.com



Комитет министров Совета Европы принял решение о приостановлении членства РФ в этой международной структуре.



Информация поступила от вице-спикера Госдумы Петра Толстого, возглавляющего нашу делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).



Петр Толстой через свою пресс-службу передал сведения о том, что Комитет министров Совета Европы отказывается от сотрудничества с Москвой и приостанавливает членство нашего государства в данной организации. Учитывая, что РФ является самой большой страной на территории Европы, без нее деятельность организации теряет всякий смысл, заявил парламентарий.



Осудив вынесенное решение, Толстой пояснил, что теперь в Совете Европы "не будет правды". По словам парламентария, представители РФ были честными и до последнего стремились продолжать диалог. Возможность налаживания взаимодействия в будущем будет зависеть от Совета Европы, добавил Толстой и подчеркнул, что русские меняться не намерены.



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее информировал о запуске процедуры приостановления членства РФ в Совете Европы после соответствующей инициативы со стороны Варшавы и Киева.



Напомним, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые после ухода с поста сделала публичное заявление, дав интервью немецкому агентству DPA по поводу спецоперации, которую Москва сейчас проводит на Украине. По ее словам, такие шаги знаменуют "серьезный поворотный момент в истории Европы после окончания холодной войны". Бывшая канцлер призналась, что продолжает следить за тем, как сейчас развиваются события на Украине "с величайшим беспокойством и сочувствием".



Глава российского государства Владимир Путин объявил о решении проводить специальную военную операцию в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил президент РФ, целью этих мер является "защита людей", которые вот уже восемь лет подвергаются издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.



Российские власти намерены "стремиться к демилитаризации и денацификации Украины", чтобы перед судом предстали все, кто причастен к многочисленным кровавым преступлениям, жертвами которых становились представители мирного населения, включая россиян. Президент РФ Владимир Путин заявил об этом в обращении в ночь на четверг, которое транслировалось по телевидению. Сложившиеся обстоятельства требуют от Москвы "решительных и незамедлительных действий", подчеркнул российский лидер.



Автор: Злата Богатова

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