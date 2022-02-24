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Воздушное пространство РФ закрыли для самолетов Великобритании


12:29
Воздушное пространство РФ закрыли для самолетов ВеликобританииФото: imag.one

Росавиация запретила Великобритании летать в РФ или через РФ, указано в сообщении на официальном сайте ведомства.

Британский премьер-министр Борис Джонсон ранее выступил в парламенте с заявлением по поводу спецоперации Москвы по демилитаризации Украины и объявил, что Лондон запретил деятельность "Аэрофлота" в королевстве.

Как пояснили представители Росавиации, запрет на прилет или транзит самолетов, связанных с Великобританией, в воздушном пространстве РФ вводится в соответствии с положениями двустороннего Межправительственного соглашения. Решение принято как ответ на недружественные действия Лондона.

Ограничение вступает в силу с 11 часов по московскому времени 25 февраля 2022 года, указывает регулятор. Речь идет об использовании воздушных судов, которые принадлежат, арендованы или эксплуатируются лицами, связанными с Великобританией или зарегистрированных в королевстве. Им запрещается появляться в пределах воздушного пространства РФ, в том числе, совершать транзитные полеты.

Накануне в Росавиации объявили о приостановлении работы двенадцати аэропортов в южных регионах РФ на срок до 2 марта. В ближайшие дни не будут действовать аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Орле, Ростове-на-Дону, Симферополе, Ставрополе и Элисте. Отменены все рейсы из аэропорта Волгограда.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 162

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