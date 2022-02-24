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Под Челябинском арестован подозреваемый в убийстве сотрудницы железнодорожной станции
11:39
Фото: vk.com
В Челябинской области суд вынес решение об аресте местного жителя, который подозревается в убийстве и покушении на убийство.
Как информирует пресс-служба Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР, задержанного заключили под стражу на два месяца.
Преступление было совершено вечером 21 февраля в городе Карталы Челябинской области. В ходе начатого расследования установлено, что местный житель стрелял в 35-летнюю работницу железнодорожной станции из гладкоствольного охотничьего ружья. Женщина была убита возле входа в административное здание.
Кроме того, получил ранение в голову выбежавший на звуки выстрелов сотрудник станции. Полицейским удалось установить личность подозреваемого и задержать его уже через несколько часов после инцидента. В совершении убийства обвиняется супруг погибшей женщины.
По версии следствия, мотивом убийства мог стать бытовой конфликт. Обстоятельства случившегося выясняются в рамках уголовного дела, которое возбудили по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более человек).
Как пишут региональные СМИ, погибшая женщина воспитывала троих детей.
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