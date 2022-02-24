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В Горловке при обстреле школы погибли два учителя
11:08
Фото: rusdnepr.ru
Два учителя стали жертвами артиллерийского удара, который был нанесен по школе No 50, рассказал мэр города Горловка Иван Приходько.
По его словам, украинская сторона атаковала здание, расположенное по адресу: ул. Соколовского, 15.
В связи с существенным обострением напряженности в Донбассе руководство Донецкой Народной Республики (ДНР) ранее приняло решение о временном прекращении деятельности всех учебных заведений на территории региона.
Горловка является крупным промышленным центром, расположена на расстоянии около сорока километров к северо-западу от Донецка. Рядом с ней находятся города Дебальцево и Енакиево.
Накануне вечером в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказали о повреждении здания детской городской больницы повреждено в Донецке при обстреле, который вели украинские военные. Инцидент зафиксирован на территории Киевского района города.
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