Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Великобритании сняли все коронавирусные ограничения

24.2.2022 13:08

Фото: rbnews.uk



Жителям Великобритании теперь не нужно соблюдать никакие коронавирусные ограничения - власти королевства отменили все меры, которые ранее вводились в целях борьбы с распространением заболевания.



В частности, с сегодняшнего дня зараженным даже не надо соблюдать самоизоляцию.



В Лондоне отменили требования об использовании масок в общественном транспорте, пишут британские СМИ. Руководство страны предполагает, что в марте удастся полностью обновить существующие рекомендации по коронавирусу. С 1 апреля власти рассчитывают свернуть программу бесплатного тестирования, которая включала в себя и отслеживание контактов инфицированных.



В официальных пояснениях указано, что в случае с менее опасным омикрон-штаммом все существовавшие ранее меры потеряли какое-либо значение.



Как заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, ограничения удалось отменить из-за высокого уровня иммунитета у жителей страны, а также низкого уровня летальных исходов. Отныне коронавирусную инфекцию в Великобритании будут воспринимать как обычную простуду.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 183

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 24.2.2022 18:08 Названы самые полезные для сердца продукты

Названы самые полезные для сердца продукты 24.2.2022 09:01 На юге России приостановили работу 12 аэропортов

На юге России приостановили работу 12 аэропортов 24.2.2022 08:33 Принц Гарри судится с британской газетой

Принц Гарри судится с британской газетой 24.2.2022 07:35 СМИ: Кейт Миддлтон уговаривает принца Уильяма на четвертого ребенка

СМИ: Кейт Миддлтон уговаривает принца Уильяма на четвертого ребенка 23.2.2022 16:00 Европейская страна впервые в истории выдала РФ криминального авторитета