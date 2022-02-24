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В Великобритании сняли все коронавирусные ограничения


24.2.2022 13:08
В Великобритании сняли все коронавирусные ограниченияФото: rbnews.uk

Жителям Великобритании теперь не нужно соблюдать никакие коронавирусные ограничения - власти королевства отменили все меры, которые ранее вводились в целях борьбы с распространением заболевания.

В частности, с сегодняшнего дня зараженным даже не надо соблюдать самоизоляцию.

В Лондоне отменили требования об использовании масок в общественном транспорте, пишут британские СМИ. Руководство страны предполагает, что в марте удастся полностью обновить существующие рекомендации по коронавирусу. С 1 апреля власти рассчитывают свернуть программу бесплатного тестирования, которая включала в себя и отслеживание контактов инфицированных.

В официальных пояснениях указано, что в случае с менее опасным омикрон-штаммом все существовавшие ранее меры потеряли какое-либо значение.

Как заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, ограничения удалось отменить из-за высокого уровня иммунитета у жителей страны, а также низкого уровня летальных исходов. Отныне коронавирусную инфекцию в Великобритании будут воспринимать как обычную простуду.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 183

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