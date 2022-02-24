|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Великобритании сняли все коронавирусные ограничения
24.2.2022 13:08
Фото: rbnews.uk
Жителям Великобритании теперь не нужно соблюдать никакие коронавирусные ограничения - власти королевства отменили все меры, которые ранее вводились в целях борьбы с распространением заболевания.
В частности, с сегодняшнего дня зараженным даже не надо соблюдать самоизоляцию.
В Лондоне отменили требования об использовании масок в общественном транспорте, пишут британские СМИ. Руководство страны предполагает, что в марте удастся полностью обновить существующие рекомендации по коронавирусу. С 1 апреля власти рассчитывают свернуть программу бесплатного тестирования, которая включала в себя и отслеживание контактов инфицированных.
В официальных пояснениях указано, что в случае с менее опасным омикрон-штаммом все существовавшие ранее меры потеряли какое-либо значение.
Как заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, ограничения удалось отменить из-за высокого уровня иммунитета у жителей страны, а также низкого уровня летальных исходов. Отныне коронавирусную инфекцию в Великобритании будут воспринимать как обычную простуду.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|