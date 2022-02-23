Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Теннисиста Зверева дисквалифицировали на турнире в Акапулько из-за агрессивного поведения

23.2.2022 17:02

Фото: apigodata.com



Выступающий за Германию теннисист русского происхождения Александр Зверев был дисквалифицирован на турнире ATP в Акапулько.



Причиной этого стали слишком эмоциональные действия спортсмена, которые сочли проявлением агрессии.



Александр Зверев после поражения в парном матче не смог удержать себя в руках и несколько раз ударил ракеткой по судейской вышке. В результате 24-летнего спортсмена дисквалифицировали, сообщает в своем официальном Twitter Ассоциация теннисистов-профессионалов. Поясняется, что выходка Зверева была признана проявлением неспортивного поведения.



В рамках турнира, который проходит сейчас в мексиканском Акапулько, Александр Зверев и бразилец Марсело Мело проиграли британскому теннисисту Ллойду Гласспулу и его финскому напарнику Харри Хелиовааре. Матч завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:10. Ранее Зверев смог выйти во второй круг в одиночном разряде. Предполагалось, что в следующем матче он сразится с немцем Петером Гоевчиком.



Родители Александра Зверева эмигрировали из России в 1991 году. Отец теннисиста — Александр Зверев-старший — в прошлом выступал за Советский Союз, а мать Ирина является теннисным тренером. Старший брат спортсмена Миша также профессионально занимается этим видом спорта, выступая за ФРГ.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 20.2.2022 14:43 Россия уступила Финляндии в матче олимпийского финала по хоккею

Россия уступила Финляндии в матче олимпийского финала по хоккею 19.2.2022 19:05 Российские спортсмены обновили национальный рекорд по числу медалей на зимних ОИ

Российские спортсмены обновили национальный рекорд по числу медалей на зимних ОИ 17.2.2022 19:14 Трусова не сдержала слез после серебра на Олимпиаде

Трусова не сдержала слез после серебра на Олимпиаде 15.2.2022 13:39 В МОК рассказали, как запрещенный препарат попал в организм Валиевой

В МОК рассказали, как запрещенный препарат попал в организм Валиевой 14.2.2022 19:37 Валиева призналась, что эмоционально устала