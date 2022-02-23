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Теннисиста Зверева дисквалифицировали на турнире в Акапулько из-за агрессивного поведения
23.2.2022 17:02
Фото: apigodata.com
Выступающий за Германию теннисист русского происхождения Александр Зверев был дисквалифицирован на турнире ATP в Акапулько.
Причиной этого стали слишком эмоциональные действия спортсмена, которые сочли проявлением агрессии.
Александр Зверев после поражения в парном матче не смог удержать себя в руках и несколько раз ударил ракеткой по судейской вышке. В результате 24-летнего спортсмена дисквалифицировали, сообщает в своем официальном Twitter Ассоциация теннисистов-профессионалов. Поясняется, что выходка Зверева была признана проявлением неспортивного поведения.
В рамках турнира, который проходит сейчас в мексиканском Акапулько, Александр Зверев и бразилец Марсело Мело проиграли британскому теннисисту Ллойду Гласспулу и его финскому напарнику Харри Хелиовааре. Матч завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:10. Ранее Зверев смог выйти во второй круг в одиночном разряде. Предполагалось, что в следующем матче он сразится с немцем Петером Гоевчиком.
Родители Александра Зверева эмигрировали из России в 1991 году. Отец теннисиста — Александр Зверев-старший — в прошлом выступал за Советский Союз, а мать Ирина является теннисным тренером. Старший брат спортсмена Миша также профессионально занимается этим видом спорта, выступая за ФРГ.
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